La nueva ilusión óptica que vuelve dividir las redes: ¿hacia qué lado se columpia el niño?

"¿Ves el vestido azul y negro o blanco y dorado?" Prácticamente nadie se salvó de responder a esta pregunta cuando el famoso viral del vestido estalló el 2015. De los creadores de esta ilusión óptica nació su segunda parte con "¿de qué color ves esta zapatilla?", con la imagen de una zapatilla que algunos veían gris y verde, mientras que otros aseguraban verla rosa y blanca.

Ahora, una nueva ilusión óptica divide las redes. En este caso el viral no nace en Twitter, como es habitual, sino en Tik Tok, la 'app' que ha arrasado en 2019. Se trata de un vídeo en el que se aprecia a lo lejos a un niño balanceándose en un columpio. Hasta ahí la imagen parece de lo más común. Sin embargo, la sorpresa aparece cuando algunos usuarios aseguran ver al joven columpiándose de cara a la cámara, mientras otros garantizan verle balanceándose de espaldas.

El niño del columpio no ha tardado en convertirse en viral. El usuario @ectupper, tras publicar el vídeo en Tik Tok, ha subido la grabación a Twitter, donde ha estallado la disputa. Eric instaba a la gente a darle a me gusta si pensaban que estaba columpiándose mirando a la cámara o dejaran un comentario si pensaban que estaba columpiándose mirando al edificio. Tras varios días de debate, ganan los que opinan que miraba a la cámara, con más de 18 mil me gusta frente a los casi tres mil comentarios.

Sin embargo, los usuarios más atentos han dado la posible respuesta al enigma. En un momento se ve al niño por detrás de la barra del columpio. Por ello, parece que realmente se estaba balanceando de frente a la cámara.

Sin embargo, tú, ¿hacia qué lado ves al niño columpiándose?