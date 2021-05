Las notas más ingeniosas de conductores para avisar de lo mal que han aparcado

El aparcamiento es uno de los temas más conflictivos a la hora de conducir. A muchos, a pesar de tener el carnet, no se les da demasiado bien esta técnica. Otros simplemente no se fijan en si están ocupando más de una plaza o, con las prisas, dejan el coche en cualquier lugar sin atender a si entorpece el paso de otros vehículos. Además, siempre hay conductores que no se quedan indiferentes ante el mal hacer de otros y siempre llevan papel y bolígrafo para darles un aviso.

Aparcar en las plazas de minusválidos es una de las infracciones más comunes entre los conductores. Sin embargo, algunos no se dan cuenta de que lo que para ellos significa ahorrar un poco de tiempo, para otros puede suponer un gran problema. A veces, son los propios peatones quienes entorpecen el acceso a estos sitios colocando basura o muebles viejos.

Otro clásico del aparcamiento es utilizar dos plazas en vez de una. Una situación que, además, genera el enfado y la frustración del resto de conductores, especialmente en zonas en las que es realmente complicado encontrar una plaza.

También hay quien emplea un lenguaje pasivo-agresivo para llamar la atención de otros conductores. Desde el trabajador al que no le respetan su zona de carga y descarga hasta quien directamente amenaza al propietario del otro vehículo con "dejarle sin retrovisores".

La desesperación hace que otros conductores ajusten lo máximo posible el coche, aunque eso suponga tener que dejar atrapado a otro vehículo.

Un problema universal

Aparcar mal y dejarse notas de aviso entre conductores no es un problema exclusivo de España. En el Reino Unido, un conductor dejó a otro una ingeniosa e irónica nota a otro que le recriminaba haber utilizado un parking público para estacionar su vehículo. Al conductor indignado no le parecía bien que su vecino encontrara siempre hueco y le pedía no volver a aparcar en el lugar.