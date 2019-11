La nota de un joven para evitar una multa por aparcar mal: "Me estoy cagando vivo, no puedo más"

Encontrar aparcamiento en una gran ciudad puede convertirse en todo un reto, más aún si hay que hacerlo de madrugada, cuando todo el mundo duerme tranquilamente después de haber estacionado su coche.

Esto es lo que le pasó a un joven gaditano residente en Barcelona al que le dieron las 12.03 de la noche tras 40 minutos dando vueltas para encontrar un sitio donde aparcar decidió desistir.

La nota que dejó un chico en su coche | Redes sociales

Según se puede deducir de una nota que ha circulado por las redes sociales, el joven decidió dejar su coche mal aparcado y prometió ir a recogerlo muy pronto. "Son las 12.03 de la noche, llevo 40 minutos buscando aparcamiento y no hay nada. Me estoy cagando vivo y no puedo aguantar más. Por favor, no llevárselo, que me lo llevo mañana a las 6.30 de la mañana", decía la nota que el joven dejó dentro de su vehículo.

Según recoge el diario 'Portal de Cádiz', el joven había terminado de ver un partido de fútbol con sus amigos cuando se fue a su casa. Tras cerca de una hora buscando aparcamiento, el joven tuvo que dejar su coche porque tenía problemas estomacales: "Me harté de lomo embuchado, queso, jamón, aceitunas y para colmo me comí una pizza, que ya fue una bomba", explica a 'Portal de Cádiz'.

El joven explica que encontrar aparcamiento en Barcelona es muy complicado y que después de que la grúa se llevara su coche dos días seguidos y después de tener que pagar una multa de 600 euros, decidió dejar la nota en el salpicadero de su coche para evitar una nueva sanción.