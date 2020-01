Una mujer vende su marido a su amante al estar cansada de sus infidelidades

Edna Mukwana vive en Kenia y estaba "harta" de las infidelidades de su marido, por ello decidió venderle. Según han informado varios medios locales, su marido e había sido infiel en multitud de ocasiones.

Según declaró al medio 'KikoTolu News': "Mi marido está casado con el alcohol y con las prostitutas". La gota que colmó el vaso fue cuando su marido desapareció de casa durante más de 7 días.

Edna Mukwana explicó que su marido esuvo más de siete días sin dar señales de vida porque estaba con su amante. Cansada de esta situación, se puso en contacto con la amante de su marido y le pidió que le enviase 17 euros por las molestaias ocasionadas. Sin embargo, la mujer que estaba con su marido decidió entregarle 15 euros.

Mukwana ha asegurado que no hay vuelta atrás: "No puedo. No quiero entrar al nuevo año con las mismas molestias de 2019".