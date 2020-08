Una mujer embarazada arruina la boda de su amante al irrumpir en la ceremonia y gritar "¡Aquí está tu bebé!"

Para una pareja, el día de su boda seguramente será uno de los días más recordados durante toda la vida. El matrimonio une legalmente a dos personas que comparten una relación sentimental, por lo que la ceremonia es motivo de celebración y de fiesta junto con las familias y amigos de ambos.

No obstante, puede haber situaciones que arruinen por completo esa fecha ansiada y especial. El claro ejemplo es una infidelidad, si uno de los dos contendientes tiene una aventura que su pareja desconoce. Para que una relación perdure, lo mejor es la confianza y las sinceridad. Aunque al parecer al protagonista de este viral TikTok le faltaron ambas virtudes.

@danielleondemand Pregnant 🤰🏾side chick crashes wedding ##foryoupage ##drama ##wedding ##sidechick [[LINK:EXTERNO|||https://www.tiktok.com/music/original-sound-6855274776953490182|||♬ original sound - danielleondemand]] [[LINK:EXTERNO|||https://www.tiktok.com/music/original-sound-6855274776953490182|||♬ original sound - danielleondemand]]

Una pareja se encontraba contrayendo matrimonio cuando, de repente, una mujer presente en la ceremonia comenzó a gritar en alto, "Anthony, sé que me escuchas, aquí está tu bebé". Cuando la supuesta amante del futuro marido comenzó a decir esta frase, los asistentes de la boda se giraron incrédulos hacía la mujer que pronunciaba dichas palabras mientras que Anthony, el marido, no se inmutaba ante esta confesión.

Los asistentes pronunciaban repetidamente varios 'oh my god' ('oh, dios mío'), muy asombrados por lo sucedido. De repente, ante la frase de la supuesta amante de Anthony, reaccionó la hija de la esposa al grito de "¡Has arruinado la boda de mi madre, ¿qué narices te pasa?!", corriendo dirección hacia la supuesta amante, con intenciones de agredirla.

El vídeo se ha convertido en viral en TikTok, acumula más de 10 millones de reproducciones y casi 2 millones de 'me gusta'.