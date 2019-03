Una mujer se despide de su madre un día antes de morir gracias a un conductor desconocido que la llevó 600 kilómetros tras tener un accidente

Ron y Sharleen Gillies viajaban desde Edimburgo, una ciudad de Escocia, hasta su casa en Cambridge, en el sur de Inglaterra, para visitar a la madre de ella, que estaba a punto de morir, cuando tuvieron un accidente de tráfico.

"Hice lo que cualquiera hubiese hecho"

Dean Moore los vio en la carretera y paró a ayudarlos a pesar de que no los conocía y fue cuando le contaron que ella necesitaba llegar hasta Cambridge, a 600 kilómetros de distancia. Entonces, el hombre de 40 años no dudó en coger el coche y llevarlos hasta allí, llegando un día antes de que la mujer muriera.

"Hice lo que cualquiera hubiese hecho", explica el hombre, según recoge BBC y Ron le señaló a diario británico 'The Gazette' que no tenían palabras para agradecer lo que hizo porque la compañía de seguros se desentendió de ellos y no podrían haber llegado de otro modo.

Tras cuatro horas conduciendo, los tres llegaron a Cambridge, Dean usó el baño y emprendió su camino de vuelta a casa. "Al día siguiente fui al trabajo muy cansado", reconoce.