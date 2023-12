El motivo por el que una joven se pone enferma a menudo: "Limpiad vuestra botella"

Las botellas reutilizables son una alternativa a las de plástico; son más duraderas. No solo ayudan a evitar el desperdicio de numerosos envases, sino que así se puede conocer cuánta agua se bebe.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que este tipo de botellas deben estar siempre limpios. En caso de no ser así les puede aparecer moho o incluso tener mal olor.

Así le ha ocurrido a Amelia. La joven se ha hecho viral después de tener una mala experiencia con una de esas botellas. La joven ha contado en TikTok cómo descubrió que debido a no limpiar una parte de su botella reutilizable terminó sufriendo varias intoxicaciones.

"Me enfermé en agosto, tuve un resfriado que fue leve, pero duró una semana y luego no desapareció. Fui a urgencias y me diagnosticaron bronquitis", ha contado la chica. Explica que le mandaron antibiótico y que mejoró, pero al mes siguiente contrajo una sinusitis.

"Tuve tal vez una semana y media en la que estuve perfecta, me sentí muy bien y no tuve ninguna enfermedad. Pero después me volví a enfermar", explica.

Amelia explica que no sabía cuál podría ser el motivo de que se pusiera mala, aunque al limpiar la botella lo comprendió. "Mientras estaba tomando antibióticos para el dolor de garganta, me dije: 'Oye, voy a limpiar mi botella'. Aquí es donde todo va cuesta abajo. En primer lugar, sé que no limpio tanto como debería. Nadie lo hace, sé que está lleno de bacterias", dijo.

Al quitar la tapa de la botella, la joven se encontró que había una capa de moho que recubría la boquilla. "Estaba horrorizada. Una vez que lo limpié, mejoré, y no he estado enferma desde entonces. Tuve intoxicación por moho por no limpiar bien mi botella de agua, así que este es un vídeo para cualquiera que tenga una de estas cosas", concluyó.