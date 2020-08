El millonario John McAfee reta al coronavirus lamiendo la suela de una zapatilla y el manillar de los carritos

Lamer la suela de una zapatilla o los manillares de los carritos de la compra. Así desafia John McAfee al coronavirus a través de las redes sociales. En los últimos días a este excéntrico multimillonario norteamericano le ha dado por presumir de la robustez de su sistema inmunitario.

"A pesar de mis esfuerzos (lamiendo los manillares de los carritos de la compra, la suela de mis zapatos, etc), no puedo lograr que el coronavirus me desafíe. Los test continuamente muestran una prueba válida (línea de control) y ni anticuerpos activos (M) ni infección pasada (G). Quizás porque las estadísticas de la OMS son correctas", ha tuiteado irónicamente.

Junto al tuit aparece una foto de los test y otra de McAfee lamiendo la suela de una zapatilla. Una instantánea que muchos de sus seguidores no se creyeron, y le acusaron de haber desinfectado las zapatillas antes de chuparlas.

Ante estas acusaciones el millonario respondió con el siguiente tuit: "Mi sistema inmunológico está hecho de acero porque hago cosas como esta". Texto al que adjuntó un vídeo en el que recorría el interior de un edificio en construcción y posteriormente chupó de nuevo el zapato con el que antes había recorrido parte de las obras.

McAfee dice que este tipo de actos "fortalecen el sistema inmunológico". "Tengo 75 años y he estado haciéndolo toda mi vida. Por eso nunca me resfrié, ni tengo gripe ni enfermedades de ningún tipo", ha declarado.