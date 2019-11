Mariah Carey da la bienvenida a la Navidad en noviembre con un divertido vídeo

La cantante estadounidense, Mariah Carey, avisa de que ya ha comenzado la época navideña con un divertido vídeo que ha subido a sus redes sociales. La publicación, acompañada por "Noticias de última hora" como pie de foto, también hace referencia al lanzamiento de su nuevo álbum 'Merry Christmas (Deluxe Anniversary Edition)', el cual está ya a la venta.

En el vídeo Mariah Carey sale disfrazada, con motivo de la celebración de Halloween, enfocando al reloj mientras este cambia de hora, y así de día, del 31 de octubre al 1 de noviembre. Es en ese momento, cuando vuelve a salir ella en imagen con adornos y decoración navideña, al mismo tiempo que entona su clásico 'All I want for Christmas is you'.

La cantante demuestra a sus seguidores que haber dejado atrás el verano no es inconveniente cuando se da el pistoletazo de salida al período de preparativos de cara a las vacaciones de Navidad.