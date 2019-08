La bloguera Laura Mazza ha lanzado una publicación en la que muestra la lucha de ser madre cuando estás deprimida. En la imagen se ve la cocina llena de utensilios y objetos desordenados por todas partes. Mazza explica con esta fotografía que el desorden es una señal de que la mente no está pasando por un buen momento. "Así era mi casa durante tres semanas", publicaba Laura en su cuenta de Facebook.

"Si la ansiedad y la depresión fueran personas, me estaban empujando al sofá por mis hombros, usando todo su peso. Lo sentí todo de ella. Mi ritmo cardíaco fue rápido, pero mi cuerpo lento" reconoce la bloguera junto a la imagen. Mazza logró acabar con su depresión y estar más tranquila. Ella compartió su experiencia para hacer visible su historia y de esta manera ayudar a los demás para que se den cuenta de que no están solos. Laura quiere demostrar que una cocina desordenada no es un fallo personal y termina el texto con una frase esperanzadora: "Hay luz al final del túnel, incluso si tu cerebro te dice que no lo hay".