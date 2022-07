El llanto de una joven al pagar la gasolina para irse de vacaciones: "200 euros llenar y ni siquiera está lleno"

El precio del carburante cada vez sube más, lo que provoca que casi se deje más dinero en recargar el coche que la nevera. Desde el gasoil hasta la súper 95 se encuentran por encima de los 2 euros, superando la media de la Unión Europea.

Esta situación ha provocado que la vida particular, más allá de lo obligado como la escuela o el trabajo, de muchas familias se haya tenido que limitar. Por ello, muchos han optado por cambiar de destino para sus vacaciones o desplazarse de otra manera para evitar una factura elevada.

El vídeo de una pareja se ha hecho viral. Esta ha decidido irse de vacaciones y compartir gastos, debido a la situación. La sorpresa ha llegado cuando la chica ha visto la factura una vez repostada la gasolina. Acostumbrada a no desembolsar tanto dinero en ello, se ha llevado un buen susto.

"¿Pero por qué lloras?", le pregunta su pareja. "Porque son mis ahorros y esto es más caro que su p*** madre", responde ella. A continuación, la copiloto argumenta su reacción y se muestra indignada por el elevado precio del combustible: "No me voy a sacar el carné en mi vida. ¿Para qué quiero coche? Si esto es más caro que yo qué sé. Me sale más barato ir en tren o en bus. Si esto es lo barato, lo caro, ¿Qué es? 200 euros llenar y ni siquiera está lleno".

El video de TikTok suma más de 500.000 reproducciones y desde Twitter también hay usuarios que se han hecho eco. En esta última hay variedad de opiniones. Muchos han reaccionado de forma negativa a su indignación, mientras que otros la han defendido y apoyado.