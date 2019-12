Justin Bieber preocupa a sus fans por su desmejorado aspecto

Justin Bieber lleva varios meses retirado de los escenarios y acudiendo a terapia para superar la depresión que sufre desde hace mucho tiempo. Aunque el pasado mas de octubre se casó con la modelo Haley Baldwin, el cantante no ha dado señales de vida hasta ahora.

Una fan suya lo vio por las calles de Los Ángeles y su aspecto no le dejó indiferente. "¿Soy yo o parece que Justin Bieber está enfermo? Tiene ojeras y la cara muy delgada. Está muy delgado. Me siento mal, no sé si serán drogas o algo", escribió en Twitter.

En las imágenes se pude ver a cantante con un rostro bastante pálido y con ojeras. Sus seguidores han dejado caer que podría deberse a una recaída en el alcohol o en las drogas.

La semana pasada, Justin acudió a un acto benéfico en una galería de arte en Los Ángeles. El artista llamó la atención de los asistentes por su extrema delgadez.