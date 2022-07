Un joven coge el metro de Valencia, se duerme y acaba atrapado en un vagón a oscuras

David, un joven vecino de la zona de Benimaclet (Valencia), se disponía a volver a casa con su familia después de una larga jornada de trabajo como carpintero. A las 23:53 cogió el metro en la parada de Salt de l´Aigua. Sin embargo, no llegaría a casa a la hora que él había previsto. Cuando llegó a la parada de Àngel Guimerà el sueño se apoderó de él, debido al cansancio del trabajo y a las altas temperaturas que se vienen dando estos últimos días, y decidió dormirse.

"Hasta Machado aún me quedan veinte minutos", pensó el joven que, al despertar, se dio cuenta de que la parada en la que se encontraba no le resultaba familiar. "Me desperté y al verlo todo a oscuras me sorprendí. Cuando miré a mi alrededor enseguida fui consciente de que el metro se estaba dirigiendo a la cochera donde es aparcado todas las noches", explica David.

Cuando el tren aparcó en la cochera y el conductor salió, el muchacho trató de llamar la atención del operario, pero este no lo escuchó a través de los cristales. "En ese momento mi primer instinto fue tratar de abrir la puerta, pero al estar todo apagado no se abrió automáticamente como de normal", comenta el joven.

En ese momento sacó el móvil y, al percatarse de que le quedaba sólo un 20% de batería, llamó a los servicios de emergencia quienes le atendieron y dieron la voz de alarma al personal de seguridad de Personal de Ferrocarriles de la Generalitat (FGV), que pudieron rescatarlo en unos veinte minutos. "Durante el tiempo que estuve dentro me empecé a agobiar un poco porque estaba todo a oscuras y hacía bastante calor. Obviamente no dejaron puesto el aire acondicionado", explica David.

Contó su experiencia en Twitter

David no dudó en contar su historia inédita en Twitter y se hizo viral en apenas un día.

Y es que todos alguna vez hemos aprovechado para dormir un poco en un largo trayecto de metro. Y eso ha pasado a veces factura como despertarte en una parada que no es tuya. Pero levantarse atrapado en un vagón, con las luces apagadas y en la cochera donde se guardan los trenes es algo que no pasa muy a menudo.