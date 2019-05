Una influencer con dos millones de seguidores en Instagram no logra vender 36 camisetas

Muchas veces lo que se ve en las redes no releja la realidad. Así le ha pasado a la influencer estadounidense Arii. Esta joven cuenta con más de dos millones de seguidores en internet pero no ha sido capaz de vender 36 camisetas.

La joven publicó un mensaje en su cuenta de Instagram en el que explica que lanzó una marca de ropa y que para ello contó con la ayuda de un fotógrafo, maquillador etc, pero muy pocos de sus seguidores se decidieron a comprar sus prendas.

"He puesto todo mi corazón en esto. Para la sesión de fotos he tenido que traer de fuera a un fotógrafo y un maquillador, lo he tenido que planear con semanas de antelación y por suerte he tenido la suerte de contar con amigas que han posado para mí. He alquilado un estudio fotográfico enorme para ese día para que pudiera contar con el mayor número de fotos y vídeos promocionales", explicaba la joven en el post que ha sido borrado.

La influencer explica que la empresa con la que iba a vender las camisetas le pedían vender un mínimo de 36 camisetas para poder seguir fabricando pero la joven no llegó a esa cifra.

"Para que yo pueda encargar y fabricar mis productos (incluso para poder seguir trabajando con ellos), tengo que vender al menos 36 piezas, por lo visto me he vuelto súper irrelevante, así que sabía que iba a ser difícil, pero me estabais dando tan buen feedback que pensé que a la gente le gustaba y lo compraría", esribía Arii.

Asimismo, ha explicado que se devolverá el dinero a aquellas personas que hayan comprado las prendas.

También te puede interesar...

Un estudio revela que el 96% de los españoles no se cree a los influencers

Ser "influencer", el trabajo que atrae cada vez a más jóvenes