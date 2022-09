Google ingresa por error 250.000 dólares a un ingeniero y cuando intenta devolverlos le ignoran

"Han pasado poco más de tres semanas desde que Google me enviase de la nada 249.999 dólares y todavía no me han respondido a la solicitud de soporte. ¿Existe algún modo de que nos pongamos en contacto, Google? (No pasa nada si no queréis que os los devuelva)".

Este es el tuit de un ingeniero, Sam Curry. Se dedicaba a buscar agujeros de seguridad cuando recibió una transferencia de Google que no estaba relacionada con ningún trabajo realizado. Cuando trató de devolverlo no conseguía contactar con la empresa.

Sin ninguna explicación, Google le había ingresado un cuarto de millón de dólares a finales de agosto. Sam Curry decidió devolver el dinero recibido al no pertenecerle, pero tuvieron que pasar tres semanas hasta que la empresa se pusiera en contacto con él.

El hombre intentó contactar con ellos por varios canales de comunicación sin obtener respuesta. Sin embargo, se le ocurrió utilizar las redes sociales. Así, Curry subió un tuit desde su cuenta personal explicando la situación y acompañando una imagen que demostraba la transferencia.

Al cabo de unas horas, su publicación se volvió viral y consiguió que Google contactara con él. La compañía informó de que la devolución de los 250.000 dólares había sido efectuada correctamente.

Cómo cancelar una transferencia

En España se puede cancelar una transferencia el mismo día, hasta la hora de corte aunque depende de cada banco. La cancelación se puede realizar de forma presencial, pero también online.

Si no se pudiera, al igual que en Bizum, solo queda la opción de ponerse en contacto con la persona a la que le ha llegado la transferencia para que te devuelva el dinero.