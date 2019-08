Raquel Campuzano, una periodista española, ha publicado en Twitter el problema que tuvo al intentar acceder al Panteón de Roma este domingo. Según relata, no pudo entrar en el monumento por llevar un vestido de tirantes. Sin embargo, asevera que sí dejaron pasar a dos hombres con prendas de tirantes e, incluso, uno de ellos con una mayor parte del cuerpo visible.

"Acaban de negarme la entrara en el Panteón de Roma. Al lado mío, dos hombres de tirantes (a uno se le veía el costado entero y medio pecho) han entrado sin problema", ha escrito en la red social. Además, afirma que uno de los encargados de seguridad afirmó que no era la mismo. La periodista ha concluido esta publicación con un "2019, señores".

Este mensaje de Twitter se ha hecho viral y ha superado los 750 retuits y los 1.500 me gusta en menos de un día. Asimismo, más de mil personas han comentado este mensaje en la red social. También ha publicado un mensaje en Twitter en inglés mencionado a la cuenta del monumento romano y en el que escribe: "No hay indicaciones sobre qué ropas están prohibidas o no. El criterio es completamente random y depende del portero de seguridad exclusivamente. Un cartel con iconos y las mismas restricciones para hombres y mujeres estaría bien", concluye.

No es la primera vez que una mujer denuncia restricciones en el acceso a algunos lugares por la vestimenta, ya sean monumentos o, incluso, un avión.