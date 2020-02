El enternecedor gesto de un fundador de una startup a los rechazados en un proceso de selección

Carlos Fenollosa, ingeniero y fundador de la startup Optimus Price, ha respondido a todos los candidatos rechazados en un proceso de selección. El correo que decidió enviarles fue personalizado para cada uno.

Fenollosa explicó en Twitter que de los 150 currículums y de los 47 correos que recibió ante la oferta, solo concertó ocho entrevistas. A pesar de que la política de empresa es mandar un correo electrónico con una plantilla prefabricada, el joven se negó a seguir el protocolo.

Uno a uno les explicó el motivo por el que no habían sido seleccionados. Y agradecía que dedicasen su tiempo en contactar con él. "Nosotros, por agradecerles su tiempo [...] les mandamos un correo explicando los motivos por los cuales su candidatura no ha progresado", explica en su hilo de Twitter.

"Quería hablar contigo para agradecerte el esfuerzo, es el mejor proceso de selección en el que he estado"

Los candidatos comenzaron a responder con gestos de amabilidad tras la respuesta de rechazo. "Quería hablar contigo para agradecerte el esfuerzo, es el mejor proceso de selección en el que he estado", agradece uno de ellos. "Conocí vuestra empresa porque un amigo postuló a un proceso hace meses, y aunque no progresó, me recomendó aplicar", explica otro.

El hilo se ha hecho viral y ya acumula más de 15.000 me gusta. Y Carlos Fenollosa ha concluido el proceso con una reflexión: "He aprendido que tratar bien a tus candidatos en un proceso de selección tiene su recompensa. Aquí va mi pequeño aprendizaje", concluye.