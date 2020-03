Las emotivas imágenes de un bebé calmando a su perro asustado por los truenos

Un nuevo vídeo viral se ha difundido por las redes sociales cautivando los corazones de todos los internautas. En la grabación aparece un bebé consolando a su perro, de raza grande, asustado en una esquina de la habitación por el fuerte sonido de los truenos.

Y es que los ruidos estridentes pueden causar un gran sufrimiento a los animales. Algo de lo que este pequeño se dio cuenta y trató de solucionar acariciando y abrazando a su mascota, a la vez que le balbuceaba para tratar de calmarle.

Las enternecedoras imágenes fueron publicadas en Internet donde han recibido miles de ‘me gustas’ y comentarios, los cuales coinciden en la buena voluntad del niño.

This little guy comforting his buddy during a thunderstorm is the best thing you'll see today 💕💕💕

pic.twitter.com/HD6rdLuE7z