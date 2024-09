El emocionante momento en el que una mujer con demencia se despide de su marido en un momento de lucidez

"Su historia de amor es como la película 'El diario de Noa', pero a su manera", así define la nieta la historia de amor de sus abuelos. Los dos tienen 94 años y se conocieron cuando tenían 13. Han pasado toda una vida juntos.

La mujer sufre demencia y, en un momento de lucidez, pudo despedirse de su marido. Un emotivo video que ha compartido Ángela Juarez en su perfil de Tik Tok y que ya acumula millones de reproducciones y miles de 'me gusta', además de comentarios de usuarios que aseguran "no parar de llorar" y que se alegran de la relación de amor que ha tenido la pareja. "No hay nada que me rompa más el corazón que ver a mi abuela despidiéndose de su mejor amigo", escribe la chica.

El hombre se encontraba en la cama cuando su mujer quiso dedicarle unas últimas palabras: "Necesito que me escuches porque te amo mucho. Tal vez volvamos a bailar", se puede escuchar susurrar a la mujer. La referencia a la que hace alusión la tiktoker es una de las películas más conocidas sobre la demencia y las relaciones de pareja, 'El Diario de Noa'.

"Mi abuela tiene demencia y en un momento de lucidez pudo despedirse de su alma gemela. Hoy me despido del hombre más dulce que he conocido mi abuelo... descansa en paz", añade la joven.

"Mis abuelos han estado juntos desde que tenían 13 años y ahora ambos tienen 94 años.Nada me rompe más el corazón que ver a mi abuela despidiéndose de su mejor amigo... Su historia de amor es como la película 'El diario de Noa', pero a su manera, ambos tienen 94 años y han hecho una hermosa vida juntos. Mi abuela tiene demencia y en un momento de lucidez pudo despedirse de su alma gemela. Hoy me despido del hombre más dulce que he conocido mi abuelo... descansa en paz". Estas palabras las publicas Ángela Juárez, la nieta del matrimonio, en su perfil de 'tik tok' @angelajuraez.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com.