El drama de una mujer de 23 años con cuerpo de niña de 8 años

Shauna Rae es una joven de 23 años, que aparenta tener 8 años. Le diagnosticaron un cáncer cerebral a los seis meses de edad que solo podía tratarse con quimioterapia.

Gracias al tratamiento, la joven pudo sobrevivir y recuperarse. Sin embargo, al ser un método tan agresivo le quedaron varias secuelas, entre ellas problemas hormonales y de crecimiento.

Esta secuela provocó que Rae dejara de crecer antes de tiempo. A pesar de tener 23 años, la joven aparenta ser una niña de ocho. "Si me vieras, pensarías que soy una niña normal haciendo cosas de niña normal", explica.

Se explica que los problemas hormonales de la joven se deben a que la quimioterapia le dañó su glándula pituitaria y que, por ello, su crecimiento se habría parado antes de tiempo.

Su aspecto de niña le ha ocasionado varios problemas en su vida diaria, como por ejemplo a la hora de salir de fiesta, beber alcohol, apuntarse a un gimnasio o hacerse un tatuaje.

"La verdad es que no soy una niña. Soy una mujer, una mujer de 23 años atrapada en el cuerpo de una niña de 8 años. Aunque físicamente no puedo crecer, deseo desesperadamente que me traten como a un adulto. Estoy trabajando en mi independencia", agrega.

En las redes sociales, la joven presenta sus luchas diarias enfocándose en su intento de vivir como una adulta, mientras se ve como una niña. También en el documental de donde es protagonista en la cadena 'TLC' llamado 'Yo soy Shauna Rae'. En él cuenta cómo es su día a día.