Sentado frente al mar, admirando el atardecer mientras el sol da paso a la luna y tiñe el cielo de naranja. Esta es la estampa que ha logrado fotografiar un periodista en una playa de Málaga.

Con el agua cubriéndole los tobillos, el señor que se puede observar en la imagen está llorando a mares. Su historia ha conmocionado a media España y la cuenta Santiago Souviron a través de twitter y a El Español. La publicación ya cuenta con casi 28 mil me gusta y cerca de seis mil retuits.

Souvirun colgó la imagen con la mejor de las intenciones, tratando de elogiar a este hombre. Sin embargo, no tardó en ser criticado por algunos tuiteros que le recriminaban que lo único que pretendía con ello era ganar fama y retuits. Por otro lado, otros tanto han recibido la historia conmovidos.

Este hombre vivió su infancia en una playa de Málaga pero por motivos de trabajo tuvo que mudarse al norte de España con su mujer. Allí tuvieron una hija y jamás volvió al lugar en el que tantas tardes pasó cuando era un niño.

Su hija se fue a vivir al extranjero y cuando enviudó ella le dijo que se mudara para que no estuviese solo y así lo hizo. Emigró para estar más cerca de su pequeña. Pero en su último cumpleaños solamente deseaba un deseo, regresar a su tierra, y así lo hizo. De este modo, allí estaba este señor. En la playa de Málaga, la tierra que tanta falta echaba, sentado frente al mar, llorando a mares, de alegría. Feliz por volver a recordar esos tiempos que ya no volverán.