Confunden a Isabel Franco, de Podemos, con la diputada de Ciudadanos que cambió su voto en la moción de censura de Murcia

Las dos se llaman Isabel Franco. La diferencia es que una es diputada de Podemos por la provincia de Sevilla, mientras que la otra es diputada de Ciudadanos en el parlamento murciano. Tras el terremoto político causado por la moción de censura que Ciudadanos y el PSOE han presentado en Murcia, las redes se han llenado de comentarios y reacciones. Muchas de ellas, iban destinadas a la Isabel Franco de Ciudadanos, pero han acabado dirigidos a Isabel Franco de Podemos, que ha tenido que aclarar su identidad.

En sólo dos días Murcia ha sido el centro de atención de toda la política nacional. El jueves, se anunciaba una moción de censura promovida por Ciudadanos y PSOE para apartar de la presidencia de la Región al popular Fernando López Miras. El viernes, la situación cambió por completo. Tres diputados de Ciudadanos decidieron cambiar su voto para que la moción no prosperase, entre ellos Isabel Franco.

Ante esta situación, las redes se llenaron de comentarios sobre lo que había pasado. Muchos de ellos iban dirigidos a la diputada Isabel Franco, de Ciudadanos, que había cambiado su voto y que justificó su decisión diciendo que no la eligieron para "entregar el Gobierno a Pedro Sánchez" y que eran otros "los que pensaron que era más cómodo repartirse sillones".

Sin embargo, muchos de los comentarios no han ido destinados a la Isabel Franco de Ciudadanos, sino a la Isabel Franco de Podemos, y diputada por Sevilla, que nada tiene que ver con el revuelo político que se ha formado en Murcia. Ella misma se ha visto obligada a aclarar su identidad a través de su cuenta de Twitter: "Hola a todos. Me llamo igual que la tránsfuga de Ciudadanos en la Región de Murcia, pero yo soy diputada de Podemos y responsable de política social de Podemos en Andalucía. No se confundan, por dios".

También Isabel Franco, la de Podemos, ha querido añadir otro tuit con más diferencias que la separan de su tocaya de Andalucía.