La carta a un vecino que le robó la bolsa de la compra del ascensor: "No tengo dinero, pero si que tengo..."

Una disputa se ha desatado en una comunidad de vecinos de Salamanca. El ascensor, un lugar frecuentado por prácticamente todos las personas del edificio, también es testigo de la nota que le ha dejado un hombre a su vecino.

Ha sido este miércoles 4 de octubre cuando la cuenta de 'X' (antiguo Twitter) 'Líos de vecinos', publicaba la siguiente queja: alguien, al parecer otro vecino, le ha robado una bolsa de la compra que había en el ascensor a otro.

"No sé quién es usted, ni sé lo que quiere, si espera cobrar un rescate le aviso de que no tengo dinero pero lo que sí tengo es una serie de habilidades concretas. Habilidades que he adquirido en mi vida profesional. Habilidades que pueden ser una pesadilla para gente como usted. Si me devuelve mi bolsa de la compra que cogió del ascensor ayer martes por la tarde en las próximas 24 horas todo quedará zanjado, no le buscaré ni le perseguiré, pero si no lo hace le buscaré, le encontraré y le denunciaré", reza el cartel firmado por el vecino del 6ºC. Junto al mensaje aparece la imagen del actor Liam Neeson en una escena de la película 'La Venganza'