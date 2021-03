La cantante Zahara, objeto de polémica en Twitter por una publicación calificada de 'transfóbica': "Me arrepiento enormemente"

Zahara se ha convertido en objeto de polémica en redes sociales sin quererlo. Hace unas horas, la artista publicó una foto que muchos usuarios criticaron como transfóbica y terminó convirtiéndose en Trending Topic. Viendo la repercusión generada, a los pocos minutos emitió un comunicado pidiendo disculpas.

La foto en cuestión era una tomada en un baño público. En ella, aparecía un cartel amarillo con la siguiente frase. "Si puedes leer esto mientras meas, es posible que te hayas equivocado de baño. El de chicos está bajando las escaleras", decía el post.

La cantante compartió esta mañana la imagen en sus stories de Instagram y, al poco tiempo, se convirtió en foco de críticas y comentarios que tachaban, tanto a la publicación como a Zahara, de excluir y ofender a los trans. Concretamente, el término que utilizaron fue TERF, siglas que responden a 'Feministas Radicales Trans-Exclusionarias'.

Este concepto define a las personas que se autodenominan feministas –como Zahara- pero que excluyen al género trans. A los pocos minutos, la cantante borró la publicación y emitió otro storie en tono de disculpa. "Referido al post anterior, que ya he borrado, siento si he ofendido, nada más lejos de mi interpretación".

La polémica se ha convertido en Trending Topic

La polémica generada por la publicación de Zahara ha llegado a convertirse en Trending Topic en Twitter. Por ello, la cantante ha querido manifestar de nuevo sus disculpas a través de un comunicado que ha publicado en la red social.

"En cuanto he sido consciente de su trasfondo, lo he borrado porque no estoy de acuerdo con él. Ahora veo lo dañino del mismo y me arrepiento enormemente de haberlo compartido", decía.

Además, añadía que lejos de querer ofender a nadie, ella se considera como luchadora de los derechos trans y de sus libertades.

"Con esto quiero manifestar públicamente mi apoyo a todas las personas trans que a día de hoy siguen peleando para que sus derechos sean reconocidos", concluía.