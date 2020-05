Bad Bunny confirma que aparecerá en la nueva temporada de 'Narcos'

Bad Bunny ha sido el último en protagonizar la portada de la revista estadounidense ‘Rolling Stone’, donde ha anunciado que participará en la serie Narcos. El cantante puertorriqueño aparece en la foto con una mascarilla, algo imprescindible por la actual pandemia del COVID-19.

En la entrevista, Bad Bunny dio algunos detalles de los planes que tiene para este año. Entre ellos, reveló que aparecerá en la cuarta temporada de la serie ‘Narcos’ de Netflix.

El trapero reveló que un par de semanas antes de su presentación en el descanso de la Super Bowl grabó varias escenas. Sin embargo, la grabación de la serie se canceló debido a la crisis sanitaria causada por el coronavirus.

El artista celebró su portada con un mensaje para sus seguidores en Instagram: «Los que aún no entienden, algún día lo harán. El chamaquito de Vega Baja, Puerto Rico, el bobito que trabajaba en el supermercado, el nene de Tito y Lysaurie, ese mismo, en la portada de Rolling Stone. A mí nadie, nadie, nadie, nadie pero nadie, me puede decir qué puedo o no puedo hacer, yo hago lo que me da la gana. Y desde niño, me dieron ganas de ser grande, me dieron ganas de perseguir y trabajar por mis sueños. Gracias a todo el que creyó, a los que creen, y a los que algún día creerán».