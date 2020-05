Soluciones tecnológicas para la reapertura de las tiendas durante la pandemia de coronavirus

Cada vez son más los establecimientos que pueden abrir sus puertas gracias al Plan de desescalada a la nueva normalidad del desconfinamiento contra el coronavirus . En este proceso, la tecnología puede ser una gran aliada.

Una empresa gallega, Trison, ha desarrollado soluciones destinadas a los clientes de las tiendas durante el coronavirus: una cámara nos mide la temperatura antes de entrar y una pantalla nos recuerda que nos pongamos la mascarilla por el coronavirus, comprueba el número de personas en el interior e incluso nos da la bienvenida.

Medidas de aforo en el interior de la tienda o para no tener que tocar nada, como un probador virtual en el que ya no tendríamos que probarnos la ropa si no que el mismo nos toma las medidas. También han desarrollado una pantalla donde poder comprar, eso sí, sin tocarla. Podemos, por ejemplo, configurarnos una zapatilla y comprarla como si estuviéramos en una tienda online.

Esta empresa de Bergondo, en A Coruña, ha llevado sus soluciones tecnológicas ya a 103 países y entre sus clientes se encuentran las empresas más conocidas del sector de la moda.

El director de Trison, Alberto Cáceres, explica que llevan "más de dos años en desarrollo, lo único que ahora cobra mucha más relevancia por las necesidades sanitarias actuales" debido al coronavirus.

Cualquier tienda puede tener este sistema instalado en tan solo un par de semanas. Esta es la tienda del presente, no del futuro, así que prepárense porque todos vamos a tener que adaptarnos debido al coronavirus.