El bitcoin alcanza su máximo valor histórico en 49.000 dólares

La tecnología ha marcado un antes y un después en la manera de gestionar el mundo. Un ejemplo de ello es la expansión del bitcoin. El bitcoin es la criptomoneda más utilizada y unidad de pago autoregulada sin referencia física ni respaldo de ningún país y las transacciones se realizan a través de internet mediante códigos cifrados. Esta moneda digital ha llegado este viernes a su máximo valor histórico, 49.000 dolares (40.460 euros).

Después ha bajado se ha quedado en 47.700 dólares (39.990 euros) La criptodivisa ha estado en 48.929 dólares (40.403 euros) este jueves y la cotización en bitcoin se disparó el lunes y martes debido a la decisión de Elon Mask, fabricante de los vehículos Tesla, en querer invertir 1.500 millones de dólares (1.237 millones de euros) en la mencionada criptodivisa. Las empresas de Mastercard y el banco BNY Mellon han anunciado que permitirán el uso de las monedas digitales en sus servicios. El Esther, segunda monea digital más utilizada, pierde fuerza y ronda los 1.770 dólares (1.460 euros), lejos de su máximo histórico de 1.838 dólares (1.515 euros) que alcanzado el miércoles.

¿Cómo funciona el bitcoin?

Los bitcoins se pueden utilizar para numerosos pagos y compras a nivel mundial. Uno de sus usos puede ser para comprar mercancías de forma anónima. También, los pagos internacionales son fáciles y baratos porque los bitcoins no están vinculados a ningún país ni están sujetos a regulaciones. A las PYMES les puede interesar debido a que no no hay cobros de tarjetas de crédito, algunas personas directamente compran bitcoins como una inversión, debido a que el valor de los bitcoins varía y puede aumentar su valor.

Grandes empresas como PayPal ahora permiten a sus clientes comprar y vender bitcoins y los contratos de futuros de bitcoin incluso se cotizan en muchas Bolsas del mundo como la de Chicago.

¿Cuál es su precio?

Al no existir una única plataforma en el mundo donde comercializar con bitcoin, no existe un precio mundial o único que mida el valor del bitcoin. Pero por lo general las empresas se equiparan. Cuando se encuentran diferencias muy grandes hay quien aprovecha esa diferencia para comprar en la cada del cambio con precio más barato y vender a precio más caro. Es algo que ocurre con frecuencia como consecuencia una homogeneidad de los precios en las diferentes plataformas de intercambio en minutos.

¿Es seguro invertir en bitcoins?

Ninguna organización ni persona puede controlar la moneda bitcoin y la red permanece segura. En cualquier caso, se advierte también ante la posibilidad de algún robo del código a cualquier usuario o los ataques informáticos contra las casas de cambio, debido a que los piratas informáticos diseñan programas para ese tipo de hurtos.