Son muchas las personas que leen un WhatsApp y luego no responden, ya sea por despiste o porque no tienen tiempo de responder en ese momento.

Pero hay una opción en la misma aplicación que sirve para marcar un mensaje y así saber que ese mensaje lo has leído pero todavía no has respondido. De forma que no hace falta descargarse una aplicación adicional para que te recuerde que has dejado en visto a un amigo o familiar. Además de no tener que gastar datos de tu tarifa ni espacio de almacenamiento.

Esta función puede resultar muy útil y la puedes encontrar por el mismo nombre que su empleo indica: "marcar mensaje como no leído. Aunque realmente no sirve para marcar el mensaje de texto en cuestión, sino para marcar el chat de la persona que has leído.

De esta forma, habrá que pulsar en el chat que quieres marcar como no léido y seleccionar dicha opción, a continuación aparecerá un círculo de color ver que te indica que no lo has leído.