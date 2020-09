Así imaginan el nuevo iPhone 12 mini de Apple

Durante un evento virtual de Apple del 15 de septiembre, la compañía lanzó dos nuevos dispositivos portátiles, el Apple Watch Series 6 y Watch SE, así como varios iPads. Desafortunadamente, todos esperaban saber algo sobre los nuevos iPhone 12 pero no pasó nada.

Un diseño mini

Los miles de seguidores de la compañía esperaban un nuevo iPhone durante el evento virtual o al menos, algún tipo de información pero Apple guarda silencio sobre los nuevos iPhone 12, 12 Pro y 12 Pro Max.

Apple, hasta la fecha, no ha confirmado los nombres de los teléfonos, pero los rumores están por todas partes. Hasta el punto que algún fan de la manzana mordida se ha lanzado a hacer un video a modo de presentación del que será el iPhone 12 mini.

Y eso es lo que ha hecho el usuario Gunho Lee en su cuenta de la red social Instagram, imaginarse cómo sería el nuevo iPhone12 mini y claro, todos los internautas se han apresurado a compartir el vídeo conceptual del nuevo iPhone.

El vídeo dura unos 20 segundos pero ha hecho las delicias de los fans. De fondo suena la canción Like this, like that. iPhone 12 mini con diseño de borde plano que recuerda al iPhone 5 y las imágenes vemos diferentes un iPhone 12 mini en distintos colores.

Los que se sabe hasta la fecha es que numerosos medios especializados han hablado sobre los nuevos iPhones y el retraso en el lanzamiento por la pandemia de coronavirus Covid-19 que ha obligado a los proveedores en China a cerrar y operar con capacidad limitada.

Algo que afectó a Apple, retrasando las ventas de los nuevos iPhone 12 y tomando más decisiones como cerrar sus tiendas en EE. UU. Aunque ahora algunas han reabierto de manera limitada. La propia compañía anunció que efectivamente habría un retraso en el lanzamiento de los nuevos iPhone 12, tal vez hasta octubre. Algunos rumores lo sitúan el anuncio del iPhone 12 entre el 13 o el 14 de octubre.