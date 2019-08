Muchos conocen el Síndrome de Diógenes, un trastorno caracterizado por la acumulación de gran cantidad de basura. Pero quizás no sepan que también tiene su versión digital, y consiste en guardar sin control todo tipo de datos en nuestros dispositivos electrónicos.

Estas personas son capaces de acumular miles de fotografías en su dispositivo móvil y no borrarlas nunca. Para detectar si se sufre o no este trastorno podemos observar si acumulamos más de dos fotografías iguales o que estén borrosas, conservamos conversaciones de Whatssap de más de dos años de antigüedad o no borramos la publicidad del correo electrónico. Este trastorno lo sufren seis de cada diez personas, si lo padecen existen trucos para eliminar este hábito.

Alicia López de Fez, psicóloga, explica que mantener el orden y la limpieza en nuestros dispositivos móviles de la misma forma que lo hacemos en nuestros hogares y nuestras casas.