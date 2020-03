Así funciona Safer Cities for Girls: una web para que las mujeres ubiquen dónde han sufrido algún tipo de acoso callejero

La Comisión Europea ha impulsado una página web que permite a las mujeres localizar en qué punto de distintas ciudades europeas han sufrido una falta de respeto. Safer Cities for Girls es una página web para que chicas de entre 15 y 25 años puedan denunciar situaciones de acoso callejero en tres ciudades españolas: Sevilla, Madrid y Barcelona.

La web permite a las jóvenes marcar en un mapa diferentes puntos y seleccionarlos como seguros o conflictivos. Al registrar esos lugares pueden dar detalles de su experiencia, los motivos que las han llevado a sentirse así, indicar si recibieron ayuda cuando se sintieron amenazadas, y cuáles son las características que, en su opinión, hacen que un lugar sea más seguro.

Además de los puntos recopilados a través de la web https://safercities.poimapper.com/, se llevarán a cabo grupos de discusión con jóvenes y entrevistas a personas expertas. Con todo ello, se realizará un informe con recomendaciones a las instituciones y responsables de la mejora de la seguridad de las chicas en las ciudades y se diseñará una Guía de Recomendaciones para las Ciudades; un documento que Plan International compartirá con otras ciudades de España y Bélgica, así como con la Unión Europea.

Según los datos del informe de Plan International, 2Reportando a las autoridades: experiencias de las jóvenes denunciando el acoso callejero", elaborado con los datos del proyecto 'Free to Be', solo uno de cada diez casos de acoso callejero que ocurren en Madrid, Lima, Sídney, Kampala y Delhi, son denunciados. De estos, menos de un 30% llegan a tramitarse. Este estudio sobre las denuncias a las autoridades revela que no existen los mecanismos necesarios para responder al acoso callejero.