¿Vacaciones en septiembre? Estos son los mejores destinos en 2022

Son muchas las personas que han dejado de lado los clásicos meses de julio y agosto para coger sus vacaciones. Y cada vez son más quienes optan por coger sus vacaciones en el mes de septiembre. Uno de los beneficios de esta fecha es que evitas aglomeraciones, las altas temperaturas Y además, puedes aprovechar las ofertas y que te salga mucho más económico el viaje.

Septiembre es un mes en el que se mantiene el buen tiempo y las temperaturas no son tan extremas como las olas de calor que estamos sufriendo este verano 2022. Con lo cual, las opciones a la hora de elegir el mejor destino para viajar en septiembre son mucho más amplias. Los destinos que te ofrece septiembre van desde un viaje a la playa, vacaciones cultural-gastronómicas a un país o ciudad que quieras visitar y descubrir su historia, aventuras en la montaña, etc.

Los destinos que te recomendamos pasan por ser tanto nacionales, como internacionales. Y lo mejor de septiembre es, insistimos en decirte, la gran oportunidad en cuanto a viajes internacionales es poder viajar a un precio asequible.

Destinos Nacionales:

Fuerteventura

Esta isla canaria paradisíaca de arena blanca o dorada y aguas turquesas es más conocida como “la isla del viento" o la "isla de los platanitos". Fuerteventura es una de las islas más especiales del archipiélago canario. Muchos deportistas de surf, windsurf, … afirman que esta playa es una de las mejores para estas disciplinas de viento y olas. Se recomienda la visita en esta época del año de septiembre a enero precisamente porque los Alisos son más suaves que en otras épocas, es decir, en esta fecha el viento es más suave y se puede disfrutar de un día de playa relajado sin sentir el viento y la arena movida por este.

Si eres un apasionado de la fotografía el islote de Corralejos, en el norte de la isla, es perfecta para fotografías exóticas con el fondo marino y los más de 150 kilómetros de playa.

Menorca

Menorca está en las islas Baleares. Es una opción perfecta para viajar en septiembre en solitario, en pareja o en familia. Para quienes viajen este septiembre 2022 con niños pequeños, es el mejor mes para ir con ellos porque van a poder realizar actividades que en verano son prácticamente imposibles por las altas temperaturas y la cantidad de turistas.

Cabo de Gata

Almería, y su Parque Natural de Cabo de Gata es uno de los destinos más solicitados en verano, y al ser tan alta su demanda, los precios también son elevados. Por el contrario, en septiembre se convierte en una opción más asequible y algo más tranquila en cuanto a turistas. Las playas que más recomendamos visitar son la Playa de los Muertos o la Playa de los Genoveses, la Cala San Pedro es una cala que se conoce por ser la cala hippie de Cabo de Gata; eso sí, solo podrás acceder por lancha o caminando pero te advertimos que es un paseo muy largo.

Barcelona

La cosmopolita ciudad de Barcelona es un destino turístico por excelencia al que viajar en septiembre o cualquier época del año. Es una ciudad que reúne tanto rincones con encanto, playa, turismo histórico y una gastronomía irresistible. Septiembre es una de las mejores épocas sin duda por el clima, la economía y porque puedes visitar su parque de atracciones Port Aventura sin pasar mucho frío o mucho calor. Si eres amante de los coches te encantará Ferrari Land.

¿Qué puedes ver en Barcelona?

Las obras de Gaudí: La Sagrada Familia, el Pabellon de la Finca Gúell I en la Avenuda de Pedralbes nº7, Palacio Gúel I en la calle Nou de la Rambla, 3-5, Casa Calvet I en la calle Caspe 48, Iglesia de la Colonia Gúell I en la carretera de Sant Boi de Llobregat a Sant Vicenc dels Horts o el mítico Parque Gúel en la calle Olot. El Barrio Gótico situado en plano centro de la ciudad, es el barrio más antiguo de Barcelona.

La Casa Batlló. Está considerado como patrimonio de la Humanidad y una de las mejores obras del ya nombrado Gaudí. Está ubicado en el Paseo de Gracia. La Catedral de Barcelona o la también conocida como la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia; en Barcelona la llaman la Seu. Es un edificio gótico y uno de los más antiguos de la ciudad catalana. En la Barceloneta puedes dar un paseo y ver el monumento a Colón en el puerto de Barcelona.

Asturias

Si te gusta las temperaturas fresquitas y eres un apasionado de los planes y la gastronómica este es un plan que no puedes perderte. La Cordillera Cantábrica tiene unas vistas verdes espectaculares, su costa te dejará con la boca abierta y puedes ver como se hace su típica bebida, la Sidra, en casa Trabanco. En el restaurante, y sidrería, más famoso de toda Asturias te hacen una ruta para que veas como se crea y puedas probarlo con el típico queso asturiano. Además, puedes elegir el menú degustación en su restaurante. Nuestro consejo es que lo pruebes combinando el marinaje de la sidra (cada plato va marinado con un tipo de sidra diferente).

En cuanto a planes y lugares que visitar en Asturias. Te recomendamos estos increíbles lugares que visitar: Museo de los Molines en Taramundi, la Cueva o Santuario de Covadonga en Cangas de Onís, la Catedral de El Salvador en Oviedo, el Museo del Pueblo d'Asturies en Gijón, la Fundacion Archivo de Indianas en Ribadedeva, El Parque de la prehistoria de Tevergao si vas con niños el Museo del Jurásico de Asturias en (Colunga).

Destinos internacionales

Los destinos internacionales que mezclan su estética y su precio tan asequible son:

Habana

La Habana es el alma y el corazón de Cuba. Esta ciudad esta llena de ritmo, de color, juegos y calles llenas de gente, olor a fruta, arroz congrí, … La Habana te va a enamorar. ¿Qué puedes hacer o ver en este destino?

Visitar la Plaza de Armas, puedes ir a ver el legendario Hotel Nacional de Cuba, contratar un free tour (tienes tour imprescindibles de La Habana, tour Habana colonial, Tour nocturno por la Habana, el lado más moderno o el cementerio de Cristóbal Colón.). Para los amantes del dulce te recomendamos la Heladería Coppelia es la más famosa y suele tener largas colas, puedes darte un Paseo por el Malecón y sin duda tienes que visitar el Barrio Chino.

En cuanto a su gastronomía, no poder irte de La Habana y no probar una Tukola es la bebida más querida por los cubanos, come Flor de Loto, si te gusta la cerveza tienes que probar la cerveza artesanal de la Plaza Vieja y un mojito o daiquiri. Uno de los sitios más recomendables para desayunar, comer o cenar en un sitio rico y con precios asequibles es el Biki. Es un restaurante elegante y con estilo europeo.

Y por supuesto, no puedes irte de la Habana sin montar en un "Almendrón", los coches antiguos americanos que parecen haber llegado directamente para los mejores posados de las redes sociales.

Algo muy curioso de la Habana es que no suelen tener precios "fijos", un consejo es regatear a la hora de pactar algún precio como por ejemplo si quieres contratar un Almendrón.

Portugal

El Algarve y sus soleadas costas ofrecen paisajes perfectos para todo el mundo. Las vistas y la vida nocturna de Lagos es muy recomendable para descubrir paisajes naturales de ensueño.

Sus playas y sus acantilados rocosos no están tan llenos de turistas como durante los meses estivales, pero el tiempo sigue acompañando a tomar el sol en sus arenales.

Y dentro de los viajes imprescindibles te saldrá muy bien de precio ir a Estados Unidos o a Roma.