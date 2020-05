Una asociación de vecinos reparte comida a familias vulnerables afectadas por la crisis del coronavirus en Madrid

En la calle Quero del barrio madrileño de Aluche se forman largas colas para recoger comida que una asociación de vecinos está repartiendo en un local del barrio para familias vulnerables afectadas por la crisis del coronavirus.

Debido a la escasez que sufren muchas personas, la asociación de vecinos puso en marcha esta iniciativa solidaria que entregó 700 bolsas de comida este pasado fin de semana.

Sin embargo, las donaciones de la asociación no son suficientes: “Si vienen más personas, no vamos a poder atenderlos”, indica Ana Isabel del Rincón, portavoz de esta red de ayuda vecinal, que señala que en el local de 60 metros de la asociación tienen montado su improvisado centro logístico y registradas unas 1.050 familias en busca de alimentos: “Esas son sólo las registradas, luego se unen las que no están en la lista”, agrega.

La asociación recoge los alimentos entre semana y entregan las bolsas, cargadas con macarrones, fruta, verdura, patatas, leche, harina, bacon o aceite, los sábados y los domingos.

Las donaciones provienen de los propios vecinos, bien sea en especie o económica, de los comercios del barrio, de las compras que realiza la propia asociación e, incluso de Mercamadrid.

Además, la asociación se queja de no haber recibido ningún apoyo de la administración: “Estamos haciendo el trabajo que les corresponde a ellos”, afirma Ana Isabel del Rincón.