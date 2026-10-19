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DANA ADAM

Baleares activa a la UME y suspende las clases por la DANA que ya deja carreteras cortadas, inundaciones y vuelos afectados

Las lluvias torrenciales han descargado más de 120 litros por metro cuadrado en algunos puntos de las islas. Emergencias ha registrado 113 incidencias durante las primeras horas del temporal. Se han suspendido las clases en Ibiza, Formentera y Mallorca.

Lluvias en Baleares

Inundaciones, carreteras cortadas y decenas de vuelos afectados en Baleares | Antena 3 Noticias

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Adolfo Izquierdo
Adolfo Izquierdo
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La Dana Adam complica la situación en Baleares. La alerta por las lluvias torrenciales se ha mantenido activa durante la madrugada en Ibiza, Formentera y Mallorca, donde las fuertes precipitaciones han provocado inundaciones, problemas en las carreteras y numerosas incidencias en las últimas horas. Desde los servicios de Emergencias advierten de que la situación "es muy complicada".

En algunas zonas se han acumulado más de 120 litros por metro cuadrado. La intensidad de las lluvias ha dejado calles y locales anegados, árboles caídos y cortes de suministro eléctrico que han afectado a decenas de viviendas. También se han producido bloqueos y cierres de carreteras por la presencia de obstáculos en la calzada, lo que ha dificultado la circulación.

Las lluvias han convertido un campo de fútbol en una auténtica piscina. Las imágenes muestran cómo, antes del comienzo de un partido, el árbitro comprueba el estado del terreno de juego y constata que no reúne las condiciones necesarias para disputar el encuentro.

Durante las primeras horas de la Dana Adam, los equipos de emergencia han atendido un total de 113 incidencias en las islas. Los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) se han desplazado para colaborar con los servicios que trabajan sobre el terreno. Además, el dispositivo se ha reforzado con más efectivos, vehículos y material para responder a las consecuencias de las precipitaciones y tratar de ayudar a recuperar la normalidad en las calles y carreteras.

Suspensión de las clases y problemas en el aeropuerto de Ibiza

Como medida preventiva ante el episodio de lluvias intensas, se han suspendido las clases en los centros educativos de Ibiza y Formentera, así como en el conjunto de Mallorca. La decisión busca reducir los desplazamientos y evitar situaciones de riesgo mientras se mantiene la alerta meteorológica.

El transporte aéreo también está sufriendo las consecuencias del temporal. El aeropuerto de Ibiza acumula decenas de vuelos cancelados y desviados.

La evolución de la Dana Adam mantiene en alerta a los servicios de emergencia, que continúan trabajando sobre el terreno para atender las incidencias y hacer frente a los efectos de las lluvias en las islas.

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