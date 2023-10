El testimonio de David, víctima de accidente de tráfico: "Me he muerto varias veces"

El domingo 19 de noviembre tendrá lugar en Madrid la carrera Ponle Freno. Que además ese día celebra su 15 aniversario. 15 años ya luchando por la seguridad vial. Pero además con una doble finalidad: la recaudación íntegra va para las víctimas de accidentes de tráfico del Hospital Nacional de Parapléjicos y para que personas con nombres y apellidos tengan esperanzas y muchos motivos para salir adelante.

Es el caso de David y Rafael, dos historias muy parecidas que ahora comparten su día a día en este centro de Toledo. David Sánchez es un joven de 29 años de Boadilla del Monte, en Madrid. Un apasionado de las motos que empezó con su mayor afición junto a sus amigos. "Nada me ha dado esa sensación de libertad", nos dice desde el gimnasio donde cada mañana hace rehabilitación.

"Me he muerto varias veces"

David poco recuerda de aquella mañana de domingo en la que salió a dar un paseo. "Estás perfecto con tu moto, divirtiéndote un rato" hasta que tuvo el accidente. "Un coche se saltó un Stop, era una línea continua y me atropelló", es lo que le contó su familia después de varios meses en coma. "Estaba muy malito. Me he muerto varias veces y me han podido reanimar". Hasta cinco veces nos cuenta que perdió el pulso.

Cuatro meses después y con la pierna izquierda amputada ya ha comenzado su recuperación. "Solo podía mover el dedo pulgar de una mano, ahora con esfuerzo y constancia, voy recuperando la musculatura y el resto de la movilidad". Su siguiente paso es ganar fuerza y musculatura en el tronco superior.

Rafael Luna se quedó en silla de ruedas a los 51 años. Este guardia civil de La Solana, en Ciudad Real, también fue arrollado por un vehículo. "Salía de casa con un amigo en moto y cuando me desperté estaba en la UCI", relata lo ocurrido ese trágico día. Ahora cuando entrena en la sala de rehabilitación solo piensa en su objetivo: "Lo primero es salir de aquí. Salir cuanto antes y lo mejor posible. A vivir. A vivir mi vida".

En la evolución de Rafael y de David tener una actitud positiva está siendo fundamental. Y eso ha hecho que forjen una gran amistad en Toledo. "Es una persona increíble. Cuando te la encuentras por los pasillos está siempre sonriendo. Cuando lo ves por la mañana, por la tarde, por la noche siempre va con una sonrisa". Así define su compañero a David durante estos meses fuera de casa. "Además da muchos ánimos a los demás pacientes. Se cruza con ellos y les dice ¡sigue así que vas a salir andando!".

Es el mensaje que nos dejan tras mantener una conversación distendida con ellos en el Hospital Nacional de Parapléjicos. Donde, entre risas, Rafael nos hace una promesa: "Si salgo andando el año que viene corro la Carrera Ponle Freno. Y si no, también". Y nosotros, cómo no, le damos la palabra de que lo haremos con él. Porque correr sí salva vidas. Es lo que se conoce como la huella Ponle Freno, esa marca que continúa después de cruzar la meta.