Teresa Romero se considerará curada si la segunda prueba da negativo en ébola

Así lo explicó el lunes el director del Centro de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad y miembro del Comité Especial creado por el Gobierno para la gestión del ébola, Fernando Simón, que precisó que hacía falta una nueva prueba este martes para que se pueda hablar de curación con la certeza de que los tratamientos no "enmascararán" el resultado. "Los análisis se harán por la mañana, y al principio de la tarde o noche se podrían tener los resultados", aseguró Simón en la rueda de prensa posterior a la reunión que mantuvo el Comité el lunes en el Palacio de la Moncloa.

Los expertos también avanzaron que en el plazo de una semana se irá dando el alta a los 15 contactos de la paciente que permanecen ingresados para su vigilancia y que, de momento, siguen sin síntomas. Según explicó este experto, para poder dar de alta a la paciente han determinado que son necesarios dos resultados negativos con un intervalo de 48 horas entre uno y otro, tiempo que habría cumplido esté lunes, ya que la primera prueba negativa fue el sábado. Sin embargo, ese día fue también el último en que recibió tratamiento, por lo que los expertos consideran que hay que esperar a que el tratamiento "se haya lavado de la sangre" ante el riesgo de que "pudieran enmascarar la presencia del virus".

De este modo, el primer análisis con un negativo "real" sería el realizado el domingo y no será hasta mañana martes cuando pasará el tiempo establecido para realizar un segundo análisis que confirme la ausencia del virus. "Los tratamientos que se le estaban dando para el control de la infección se le retiraron el viernes por la tarde, el primer día que no tuvo tratamientos fue el sábado (...) La primera PCR negativa que tenemos es la del domingo y, por lo tanto, la segunda PCR que consideraremos a priori, será la que se haga el martes", explicó Simón.

Con todo, dejó claro que el alta médica tardará en llegar ya que dependerá de cómo evolucionen los órganos afectados por el virus, si bien ha precisado que "evoluciona bien" de las secuelas del virus. Simón no quiso aventurar que día podría recibir el alta ni si se le cambiará de planta --"No voy a entrar en la organización del hospital", ha dicho-- pero reconoce que "en el momento en que los resultados den negativos, las medidas se relajaran". Además, en el momento en que se confirme que Teresa ya no tiene el virus se iniciaría el periodo de cuarentena para los profesionales sanitarios que la han atendido en estas dos semanas en el Hospital Carlos III, a los que Simón cree que habría que hacer un "homenaje". "Si sale adelante, es por sus esfuerzos y por los de la paciente", según este experto.

De este modo, deberían de iniciar un seguimiento "activo" de 21 días que, de confirmarse el PCR negativo este martes, se prolongaría hasta mediados de noviembre, en el que se deberían medir la temperatura dos veces al día. "Si los equipos se han aplicado bien, no serían de alto riesgo", reconoció este experto, que desconoce si el hospital decidirá poner en marcha alguna otra medida adicional o les darán de vacaciones. Junto a Teresa y su marido, hay otros 14 contactos en observación por haber estado en contacto con la paciente antes de ser ingresada, de momento sin síntomas, que serán dados de alta progresivamente conforme se vayan cumpliendo 21 días de dicha exposición al virus.

El primer grupo de pacientes, en el que por ejemplo estaría la médico de Atención Primaria que atendió a Teresa tras experimentar los primeros síntomas, recibirá el alta entre este lunes y el martes; un segundo grupo podrá volver a casa a finales de semana, y el último grupo recibiría el alta el próximo lunes 27, entre los que estarían los profesionales que la atendieron durante su ingreso en el Hospital de Alcorcón. Junto a ellos hay otras 68 personas en seguimiento domiciliario ya que son contactos de bajo riesgo, y cuatro personas que ingresaron la semana pasada por haber estado en zonas de riesgo, que de momento han dado negativo en todas las pruebas realizadas.

Además, Simón avanzó que ante la inminente curación de Teresa se le va a proponer la posibilidad de donar plasma sanguíneo para poder utilizar los anticuerpos generados en futuros pacientes con ébola, como también se hizo con la hermana Paciencia Melgar, que ha sobrevivido al virus en Liberia. "Es una decisión que debe tomar ella", admitió, que ha recordado que se trata de una alternativa que se viene utilizando desde la primera epidemia de ébola en 1976 ya que "puede ayudar a la curación". Sin embargo, todavía no tienen evidencias de en qué momento es "más adecuado" extraer este suero para que los anticuerpos "sean realmente útiles y eficaces", para lo que hay un estudio en marcha, cuyos resultados supondrán "un avance importante de cara a un posible tratamiento".