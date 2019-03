'El Solitario': "Yo no he robado bancos, los he expropiado y considero que es un impuesto revolucionario"

Jaime Jiménez Arbe, conocido como 'El Solitario', ha declarado en el juicio que se celebra por su presunta participación en un robo a una sucursal bancaria de Madrid en febrero de 2007 que nunca entró en una entidad financiera en esa fecha y ha aseverado que él no roba bancos, sino que los expropia porque considera que es "un impuesto revolucionario a los bancos".

Así lo ha señalado en el juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Madrid por un delito de robo con violencia, otro de depósito de armas de guerra y municiones y un delito continuado de falsificación de documento público. La Fiscalía solicita para él una pena conjunta de 15 años y nueve meses de prisión por los tres delitos.



A preguntas de la fiscal, ha destacado que "no recuerda" qué hacía exactamente el día en el que se produjo ese robo. "Le puedo asegurar que no entré en ningún banco en esa fecha. En el banco popular. Yo no conozco el barrio de Canillas, conozco Madrid relativamente bien", ha señalado, al tiempo de agregar que "son los bancos quienes roban en connivencia con el poder estatal y político".

Registro inconstitucional en su domicilio

Además, ha aprovechado su declaración para denunciar que el registro que se realizó en su domicilio fue inconstitucional, dado que él se encontraba detenido en Portugal.

"El detenido tiene que estar presente. El registro se hizo en una época en la que era famosa la Ley de la patada en la puerta del exministro José Luis Corcuera", ha denunciado el acusado, quien ha reconocido que su filosofía siempre ha sido no declarar a Hacienda y trabajar en la 'economía sumergida'.