Una sesión de tuppersex desata el conflicto entre PP y PSOE en Serranillos del Valle

Reunidas para hablar de juguetes sexuales. Cerca de 40 vecinas de Serranillos del Valle han asistido esta tarde a una sesión de tuppersex, una actividad promovida desde el propio consistorio para conmemorar el Día de la Mujer.

Una iniciativa que para el PP, de esta localidad, hace "uso de un dinero público para un esperpento municipal" y denuncian, además "la utilización de una dependencia municipal para realizar una reunión íntima de la concejal socialista". La aludida, Silvia Monterrubio que es Concejala de Servicios Sociales, se ha defendido "fue una demanda que nos planteó un colectivo de mujeres del municipio y les apetecía tener esta actividad entre otras muchas que hay en la programación del 8 de marzo de este año".

Entre las propias asistentes hay división de opiniones, una de ellas opinaba que no necesitaban ese tipo de eventos en el pueblo, ni en un centro público ni para que las mujeres conozcan ese tipo de entretenimientos. Y también críticas en el resto los 3.600 paisanos de Serranillos. Entre ellos, una mujer afirmaba que no le parecía que ese tipo de actividad se hiciera en un centro municipal, sino que se tendría que hacer, en todo caso, en un domicilio particular y entre amigas o conocidas. Otras de las vecinas del pueblo se mostraba menos alarmada y aclaraba: "hay que modernizarse, pero de ahí a hacerlo como un acto municipal, no sé, tampoco".