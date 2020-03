Se habilita el segundo hotel medicalizado de la Comunidad de Madrid con 870 habitaciones

En Madrid se habilita el segundo hotel medicalizado para atender a los contagiados de coronavirus. En este hotel se atenderá a todos los enfermos que necesitan asistencia médica, pero no en situación grave. Serán atendidos por los médicos licenciados, pendientes de la prueba MIR, y también enfermeros. Todo este personal estará supervisado por el Sevicio madrileño de Salud.

Son medidas clave para aligerar los servicios de urgencias de la Comunidad de Madrid y dejar camas en las UCI para los pacientes que presentan un estado más grave.

A las Urgencias de los hospitales no dejan de llegar pacientes, algunos están en pasillos y ellos llevan días advirtiendo de la situación. "Estamos prácticamente al borde del colapso, en la UCI no hay hueco y no tenemos las medidas de protección básicas", afirman.

Insisten en que no tienen suficiente material de protección para atenderlos. Afirman que están reciclando las batas médicas y que incluso "quedan empapadas de turno a turno, usan bolsas de plástico, los respiradores escasean.

También se quejan de que tienen que usar mascarillas durante toda la semana, "es muy alarmante el problema de material", se quejan.

Test del coronavirus también para el personal sanitario

Es una situación en la Comunidad de Madrid, pero el problema se extiende a otras zonas en donde los profesionales también se están haciendo sus propios equipos de protección .

Ya se están haciendo más contrataciones, pero piden "test, test, test", en esta ocasión también para ellos porque muchos miembros del personal sanitario también presentan síntomas y no les hacen las pruebas del coronavirus.

Están en contacto con enfermos y están preocupados. Sospechan que hay mucho personal aislado o contagiado.

Hospitales de refuerzo contra el coronavirus

Ante los más de mil pacientes están en la UCI, se necesitan refuerzos y nuevas salas para atenderles.

La ayuda empieza a llegar y se están buscando alternativas. En Oviedo han montado un hospital de campaña militar en el parking del HUC, en Madrid se instalarán 5.500 camas en IFEMA, y en Valencia construirán otros tres hospitales.