Sanidad reconoce en un informe interno que no tiene datos fiables de las muertes por coronavirus en residencias

El Ministerio de Sanidad ha reconocido que la calidad de los datos de muertes en residencias de mayores durante la pandemia de coronavirus es muy baja, lo que dificulta su difusión. Según asegura el departamento, ha habido una comunidad autónoma que no ha enviado datos.

La cifra total de ancianos fallecidos en residencias oscila entre 27.359 y 32.843 fallecidos, según las mismas fuentes. El Resumen Nacional de Residencias, que ha recogido datos hasta el 20 de junio, registra 27.359 fallecimientos en residencias: 9.003 casos (el 32,9% de las muertes) por coronavirus, en 9.830 se detectó sintomatología covid pero no se llegó a confirmar (35,9%) y el resto (31,2%) son atribuibles a otras causas.

En el documento en el que se recogen datos enviados por las comunidades autónomas entre el 6 de abril y el 20 de junio se admite las dificultades de la plataforma del Sistema de Información para el registro de los mismos. Además se han detectado errores en la suma de residentes en centros intervenidos y en los propios datos de fallecimientos totales

Además el informe evidencia que hay poca precisión en las causas de fallecimiento de los ancianos, ausencia de depuración de los datos por el sistema, fechas incoherentes en el envío de la información o informes de centros intervenidos que no especifican las causas de la intervención.

En este documento, se especifica que el número total de centros intervenidos fue de 391 (el 5% del total) que acogían, en ese momento, a 31.406 residentes y contabiliza 7.756 centros en los que residen 340.571 mayores.

En la rueda de prensa de este lunes, Fernando Simón, ha afirmado que tienen que ser "otros estamentos" los que informen sobre el número total de fallecidos en residencias de mayores a consecuencia del coronavirus. "Yo no soy la persona que tiene que hacer público en España la cifra de fallecidos en residencias", ha apuntado.

El epidemiólogo ha defendido que, en el caso de las residencias de mayores, el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias actúa como "simple transmisor de datos". Asimismo, ha negado que en mayo hubiese 17.231 personas mayores de residencias fallecidas. "Los datos no son esos. Hay que matizarlo lo que estoy diciendo es que yo no soy la personas que tiene que hacer público en España la cifra de fallecidos en residencias. No soy yo la persona", ha reiterado.