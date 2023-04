Sandra Golpe tiene la solución al problema de las tallas: un avatar que se prueba la ropa por ti

Ir de tiendas puede ser un dolor de cabeza para más de uno, quitarse la ropa, probarse una cosa, otra y así ir encadenando. Seguro que se pierde mucho tiempo en este proceso, por ello, el mundo de la tecnología ha implantado una medida muy novedosa para poder hacer frente a esta problemática, el nuevo efecto del 'avatar'.

El fin de los probadores tradicionales

Hacer cola para probarse ropa puede tener los días contados gracias a esta revolucionara medida. Las compras serían mucho más rápidas y sobre todo cómodas. El 'avatar' en el mundo de la moda es un 'gemelo virtual' hecho a la perfección, con las medidas exactas de cada persona.

Seguro que todo el mundo está "harto" de tener en cada tienda una talla diferente. Casi nunca coinciden y eso a muchas personas puede llegar a crearles un complejo problema de salud, llegando a generar 'trastornos de la conducta alimentaria', los cuales cada vez están más extendidos. Hoy en día se ha vuelto "una lotería" encontrar una ropa que se adapte a la perfección a cada cuerpo, la desesperación de los clientes en las tiendas llega a 'palparse' en el ambiente.

Muchos compradores dudan: "No sé si coger la talla grande o la mediana". Llegan a coger hasta diez prendas diferentes, cada una de una medida diferente y para su sorpresa, una talla 40 puede medir lo mismo que una 38, dependiendo de la prenda y sobre todo de la tienda. "Es desesperante", se quejan muchas personas, incluso aseguran que llega a darles "un poco de pereza".

El mundo de las compras por internet

Aunque por ahora la alternativa a las esperas en tienda o a las idas y venidas en los probadores es pedir por Internet, sería una buena opción si no fuese un completo 'azar'. Y es que, en ocasiones, la ropa que veas puede o no coincidir con lo que llega e incluso puede no quedarte bien.

La alternativa real

Pues aquí está la solución, creada por la tecnología y que muchas tiendas ya están empezando a implantar. Se trata de un gemelo virtual, un avatar que tiene nuestras medidas exactas.

Para confeccionarlo hay que seguir un proceso muy virtual que empieza con una digitalización, después de haber aplicado unos parámetros concretos. Tal y como asegura Manuel Santos, director de Tecnología de DIM, "a partir de ahí -de los parámetros- creamos un avatar que ha tomado esas medidas" y entonces, ya podemos empezar a 'probarnos' la ropa, en riguroso tiempo real.

Un videojuego de la vida

Un probador virtual de nuestra propia persona ya es real, la tecnología ha llegado para quedarse y ahora ya es capaz de calcular la morfología de nuestro cuerpo. El usuario únicamente tiene que seleccionar la prenda y posteriormente disfrutar de cómo le queda a su 'gemelo virtual'. Es como un juego que permitirá ganar tiempo y reducir las colas en las tiendas.

Además, también tendrá beneficios medioambientales porque las devoluciones serán mínimas, en el caso de que no te guste como le queda a tu avatar, no lo comprarás. "Esto tiene un coste económico para las empresas y un coste también medioambiental", aseguraba Enrique Bernardo. Ese avance va más allá de los probadores virtuales, así iremos de compras online con nuestro avatar acompañándonos.