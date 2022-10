Salen a la luz nuevos detalles sobre la desaparición y muerte de Esther López

Este martes, hemos conocido nuevos detalles acerca del caso de Esther López, la habitante de Traspinedo que desapareció y, más tarde, fue hallada sin vida en una cuneta de la carretera cercana a la localidad vallisoletana. Esta nueva información no permite identificar al responsable de los hechos, aunque sí que apuntan al principal sospechoso, Óscar S.M.. Según la Guardia Civil, podría haber atropellado mortalmente a la joven.

El principal sospechoso borró datos de su coche

Este hombre, tal y como detallan las conclusiones derivadas de la investigación del perito, J.L.T., manipuló la navegación de su vehículo, un Volkswagen. Concretamente, la modificó en dos ocasiones: la primera, tan sólo cuatro días de que se encontrase el cuerpo de Esther, el pasado 1 de febrero; la segunda, dos meses más tarde, el 2 de abril.

Las manipulaciones, según el perito y formador de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, impiden que se pueda captar información sobre lo ocurrido, en un informe que confirma que Óscar llevó a cabo una supresión voluntaria de datos del vehículo relacionados con "eventos y averías".

Por otro lado, también ha desvelado que, en su primer borrado de datos, el principal sospechoso intentó, sin lograrlo, codificar una nueva llave en el coche, algo para lo que es indispensable solicitar una llave precodificada al fabricante y con posterior codificado mediante la máquina de diagnosis oficial.

Asimismo, Óscar trató de programar la unidad de motor, pero su intento tampoco llegó a buen puerto y quedó registrado en la unidad electrónica. Fue entonces cuando llevó a cabo la eliminación de la información sobre averías, algo para lo que se necesita un "técnico con altos conocimientos".

Posteriormente, el 2 de abril a las 11:05 horas, cuando el coche llevaba 11.448 kilómetros recorridos, se procedió a la segunda eliminación de datos.

Falta información para elaborar una sentencia

Así pues, se van conociendo nuevos e importantes detalles sobre el caso investigado por el Juzgado de Instrucción número 5. La Guardia Civil, quien apunta a que el mismo Óscar podría haber atropellado mortalmente a Esther, también considera que la presencia del móvil de la joven en el domicilio familiar del sospechoso es compatible con las pruebas encontradas en la chaqueta del mismo, así como en el maletero de su vehículo.

No obstante, toda esta información no permite concluir que Óscar S.M. es el responsable, a pesar de la insistencia de la familia de la víctima en meterlo en prisión. La juez considera, que "no es posible realizar un relato fáctico sucedido". Eso sí, aclara que todavía quedan investigaciones por concluir. Mientras tanto, este miércoles se realizará una concentración en Traspinedo para reclamar justicia para Esther y su familia.