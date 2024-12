Ricardo Fernández, experto en rutas de montaña, sobre la muerte de Isak Andic: "Una fatalidad insólita"

El empresario Isak Andic, fundador de Mango y considerado el hombre más rico de Cataluña, falleció este sábado a los 71 años tras sufrir un accidente de montaña en Collbató (Barcelona). Andic se encontraba de excursión en la zona de las cuevas de Salnitre, en el macizo de Montserrat, cuando resbaló y cayó por un barranco de más de 100 metros de altura. En el momento del accidente, estaba acompañado por su hijo Jonathan Andic, quien dio la alerta al 112 alrededor de las 12:30 horas.

El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) desplazó un helicóptero medicalizado y una ambulancia hasta el lugar del siniestro, una zona de difícil acceso. Sin embargo, los equipos de rescate solo pudieron constatar el fallecimiento del empresario. La Unidad de Montaña de los Mossos d’Esquadra se encargó de recuperar el cuerpo, mientras los profesionales del SEM prestaron apoyo psicológico a los familiares.

Un accidente en un entorno conocido

Las cuevas de Salnitre, conocidas por inspirar a Antoni Gaudí en la creación de la Sagrada Familia, son un destino habitual para excursionistas. El sendero, que conecta las cuevas con el monasterio de Montserrat, es popular por su facilidad de acceso y su belleza paisajística, aunque algunos tramos están surcados por barrancos.

Ricardo Fernández, experto en rutas de montaña, calificó el accidente como algo "insólito" dada la naturaleza del recorrido

"Es una fatalidad. No tengo ninguna noticia detallada del accidente, por lo que realmente es algo insólito. Las rutas de Montserrat no son especialmente complejas; digamos que las habituales, como esta, son senderos anchos por los que pasan muchísimas personas al año. Hay que tener en cuenta que el parque natural de Montserrat recibe centenares de miles de visitantes anualmente".

Respecto a las posibles causas del accidente, Fernández comentó

"¿Podría estar resbaladizo el terreno? Pues podría ser, pero desconozco el estado del camino en estos días. Es un sendero muy sencillo y fácil de recorrer".

El auge de los accidentes en la montaña

El aumento de visitas a los espacios naturales tras la pandemia ha incrementado el número de accidentes, según explican los expertos.

"Los accidentes se han incrementado, sobre todo después de la COVID, bastante. Ha habido una tendencia a visitar todos los espacios naturales, casi por una cuestión biofílica, buscando reconectar con la naturaleza. Hay mucha afluencia de personas que salen a la montaña, especialmente en busca de salud fuera de las ciudades. En consecuencia, cuanto más gente acude, más posibilidades hay de que ocurran accidentes", explicó Fernández.

Ricard insistió en la importancia de la preparación y la prudencia

"De entrada, si todo el mundo va siempre a los mismos lugares, se genera una masificación evidente. Por eso, es fundamental recomendar prudencia, preparar bien las actividades, conocer el terreno o incluso contratar un guía. Pero, sobre todo, comprender que salir a la naturaleza es casi un derecho o una necesidad para nuestra salud".

La montaña, un entorno imprevisible

Fernández también subrayó que los accidentes en la montaña son, en parte, inevitables debido a las características del entorno natural.

"Hay que entender que estamos en un parque natural, en un entorno natural, no en la ciudad. Por lo tanto, lo peor que se puede hacer es urbanizar un espacio así; sería justamente lo contrario de lo que se busca. Todos tenemos nuestra dosis de responsabilidad al visitar estos lugares y también debemos aceptar que siempre hay un grado de incertidumbre. Estamos en un entorno natural, y no todo se puede prever. La montaña tiene sus riesgos inherentes, y aunque vayamos bien equipados, siempre habrá un porcentaje de riesgo que no se puede eliminar por completo. Es ley de montaña: una fatalidad puede ocurrir en cualquier momento. Por eso, debemos estar preparados y asumir ese margen de incertidumbre".

Un legado empresarial imborrable

La muerte de Isak Andic ha generado una oleada de reacciones en el ámbito empresarial y político. El consejero delegado de Mango, Toni Ruiz, destacó su huella en la compañía:

"Isak ha sido ejemplo para todos nosotros. Ha dedicado su vida al proyecto de Mango, dejando una huella imborrable gracias a su visión estratégica, su liderazgo inspirador y su compromiso inquebrantable con unos valores que son los que él mismo ha impregnado a nuestra compañía".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y otras figuras como Salvador Illa, Alberto Núñez Feijóo y Marta Ortega han expresado sus condolencias, destacando la contribución de Andic al mundo empresarial y a la proyección internacional de Cataluña.

