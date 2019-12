Receta de árbol de Navidad con hojaldre 2019

Más información Menú Nochebuena 2019: Recetas fáciles para la cena de Navidad

¿Y si el árbol de Navidad pudiese comerse? Las fiestas navideñas no son buen momento para pensar en dietas, ya si eso lo apuntamos como propósito de Año Nuevo. Estos días son para degustar todo tipo de sabores y cómo no también todo tipo de dulces, no solo de turrones.

A continuación te vamos a dar una receta fácil y divertida para hacer con los más pequeños de la casa que además de deliciosa va a ser el adorno navideño perfecto para cualquier mesa. Vamos a explicarte cómo hacer un árbol de Navidad de hojaldre.

Árbol de Navidad de hojaldre con crema de cacao

Ingredientes

2 láminas de hojaldre con mantequilla

250 gr. de crema de cacao

1 huevo

Azúcar glas

Gominolas

Preparación

Colocar sobre papel de horno una de las láminas de hojaldre y cubrirla con la crema de cacao. Cuando la crema de cacao esté bien extendida colocamos encima la otra lámina de hojaldre. Es importante hacer coincidir bien las dos láminas.

Marcar y cortar el hojaldre en forma de triángulo. El vértice superior puede dejarse en cuadrado para posteriormente darle forma de estrella. Se dibuja así el tronco.

Desde el centro del hojaldre recortar las tiras laterales. Estas tiras vamos a enrollarlas y las colocaremos sobre el tronco del árbol para darle relieve a modo de hojas. Cuanto menos se apelmace el hojaldre más crecerá en el horno.

Batir el huevo y pintar el hojaldre.

En el horno, previamente calentado a 220 grados, dorar el hojaldre. Al retirar decorar con azúcar glas y gominolas.