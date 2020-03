¿Qué hace un virólogo cuando sale ahora a la calle para protegerse del coronavirus?

Estanislao Nistal es virólogo y profesor en la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Ha contado en Espejo Público cómo actúa para evitar el contagio del COVID-19.

Cuando sale de casa para hacer la compra va a un supermercado cercano a su domicilio y toma las precauciones exigidas para cortar la cadena de transmisión del coronavirus.

-No lleva máscara y explica por qué. "Tengo en casa una mascarilla quirúrgica por si alguien se infecta en casa que no nos exponga a carga viral grande". Y cuenta que no se la pone porque tiene la manía de tocarse la cara. Prefiere mantener las distancias porque si llevamos máscara y estamos expuesto a un virus las gotitas se quedan acumuladas en la máscara y eleva la cantidad de virus, si la toca se puede llevar el virus a los ojos o a la cara porque inconscientemente puede molestar.

-Mantiene la distancia de seguridad de más de un metro con el resto de las personas. De hecho, si es necesario, se cruza de acera.

-Si puede coge el coche

-Spray con alcohol en el bolsillo para lavarse las manos en cuanto puede.

-Intenta no tocarse la cara

-Cuando llega a casa se lava para evitar cualquier transmisión a su familia