Por qué no funcionaron las alarmas en la explosión de Tarragona

El responsable del dispositivo para abordar la explosión en el complejo petroquímico de La Canonja (Tarragona), Jordi Solà, ha indicado que la propagación del incendio ha terminado y que se continuó trabajando durante la madrugada en el control de un pequeño incendio en un depósito, con 30 dotaciones de Bombers de la Generalitat. El conseller de Interior, Miquel Buch, explicó desde el Centro de Mando Avanzado, que el objetivo de los trabajos durante la madrugada serían los de enfriar todo el entorno, y añadió que hay hasta siete empresas afectadas en el polígono donde hubo la explosión. Los Bombers se han centrado en la refrigeración desde el exterior del tanque de óxido de etileno. Además se busca a una persona desaparecida.

Todo esto doce horas después de la explosión, que pudo oírse a varios kilómetros a la redonda, causó una gran alarma entre los trabajadores y los vecinos, además de heridas a ocho trabajadores de la empresa química, dos de los cuales fueron evacuados al hospital del Vall d'Hebron de Barcelona, uno en estado crítico y otro muy grave. Un vecino del barrio de Torreforta, en Tarragona, situado a unos dos kilómetros del lugar de la explosión, es de momento la única víctima mortal del siniestro, después de que la onda expansiva causara el derrumbe parcial de un edificio de cinco plantas. Protección Civil, por su parte, ha informado de que se ha recuperado a primera hora de la mañana el tráfico ferroviario de las líneas R14, R15, R16, R17, RT1 y RT2, que permanecía cortado debido a la explosión, aunque entre Tarragona y Reus se circula por vía única debido a los daños en la catenaria. Los Mossos regulan asimismo el enlace de la AP-7 con la N-340, que está cerrado para los vehículos de mercancías peligrosas.

Las razones de la Generalitat y Protección Civil

Además, la explosión en el tanque de óxido de etileno desencadenó justo después una segunda explosión en una estación de transformación de luz, ha detallado el conseller de Interior de la Generalitat, Miquel Buch. Pero, con todo este caos y alarma entre miles de personas y toda la comarca de Tarragona, no se escucharon las alarmas. Los vecinos de esta zona con abundantes empresa petroquímicas conocen como se actúa en caso de accidente. La explicación, según el consejero Buch, es que "no hay ninguna partícula tóxica ni nociva" en el aire, aunque se registra mal olor en la zona. Preguntado por las quejas de los vecinos sobre que no hayan sonado las sirenas de alerta tras las explosiones, ha dicho que si en un principio se había previsto su activación, cuando las iban a hacer sonar se ha confirmado que no había nada nocivo en el aire que obligara a lanzar esta alerta.

Protección Civil ha aclarado que no se han activado las sirenas de alarmas a la población, preceptivas en caso de accidente químico, porque la explosión y el incendio posterior no han afectado más allá del polígono industrial. No obstante, recomendó de que los vecinos se confinen en sus viviendas, con las puertas y ventanas cerradas, si notan humo, especialmente en las poblaciones de La Canonja y Vila-seca, las más cercanas al lugar del accidente