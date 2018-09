Protestas ante la puerta de un bar de Valencia cuyo dueño humilló a un joven negro con insultos racistas

Con gritos y empujones, así ha comenzado la protesta organizada por la Asamblea Ciudadana contra el Racismo (ACR) esta mañana en Valencia para protestar contra el camarero que "humilló con insultos racistas" a un inmigrante en un bar. La concentración ha tenido lugar sobre las 13.30 frente al restaurante donde tuvieron lugar los hechos. La protesta ha subido de tono cuando los encargados han salido del establecimiento para enfrentarse con los manifestantes y ha sido necesaria la presencia de la Policía Nacional.

El suceso fue grabado y se puede ver como el dueño de un bar de la playa de la Malvarrosa, en Valencia, humilla a un joven negro que acudió a cambiar monedas por un billete que había obtenido como aparcacoches en la zona. Según recuerda la organización en un comunicado, en el vídeo se podía ver "al dueño del restaurante humillando a una persona inmigrante", algo que ha "puesto en guardia" a los colectivos ciudadanos integrados en la Asamblea contra el Racismo.

A juicio de la organización, "este sistema migratorio, neocolonial, enaltecido por los discursos xenófobos de los medios de comunicación, empodera este racismo social cada vez más extendido". Por tanto, cree que "los argumentos de sobreutilización y abuso del sistema de protección social por parte de la población están injustificados".

"Estamos aquí y no vamos a permitir que su ignorancia propague el racismo en la ciudad de València. No lo admitiremos. No dejaremos pasar ninguna agresión. No permitiremos que València sea un lugar donde no quepamos todas y todos", advierten desde la ACR. Entre los colectivos que se han sumado a la protesta figuran Amidie, la asociación de mujeres migrantes de Castellón, la Asamblea de Solidaridad con México-País Valencià, Carres del Món-Elche, CIM Burkina, Obrim Fronteres València, Plataforma de Ayuda a Personas Refugiadas de Elche, València Acull y València és refugi.