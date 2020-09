Primera sentencia por absentismo escolar por el coronavirus en León: "El miedo no es motivo"

Un juzgado de León ha obligado a la madre de un niño de 5 años a llevar a su hijo al colegio a pesar de su "temor" a que se contagie de coronavirus.

El Juzgado de Familia de León ha dado, por tanto, la razón al padre que sí quería escolarizar a su hijo frente a la decisión contraria de la madre. La pareja está separada y tiene opiniones diferentes sobre la obligación de educar al niño y de que asista al centro escolar.

"El derecho a la educación del menor no es del padre ni la madre"

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, el Juzgado entiende, en sintonía con el Ministerio Fiscal, que actúa en interés del menor.

"El derecho a la educación es del menor no del padre ni de la madre, y un niño a esa edad más que aprender va al colegio a socializarse y eso no puede hacerse con la madre y los abuelos maternos, los cuales atendiendo a las circunstancias expuestas no están exentos del riesgo de contagio de la enfermedad", señala el auto del Juzgado.

Esta sería la primera sentencia por absentismo escolar como consecuencia de la crisis del coronavirus en nuestro país. Si la ausencia de los menores es repetida y no está justificada por motivos de salud los padre podrían se condenados a penas de multa e incluso de prisión.

Ya había temor entre el colectivo de profesores de que situaciones como ésta, por miedo al contagio, se pudiera producir durante la segunda oleada de coronavirus.