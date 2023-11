Practica 'Pole dance' en el Teide y desata una avalancha de críticas por este baile de altura en un espacio natural protegido

El Parque Nacional del Teide es el lugar más admirado de Tenerife. Este espacio natural declarado Patrimonio Mundial por la Unesco recibe al año más de cuatro millones de visitantes. Por ello, el cabildo de Tenerife, que es quien gestiona su protección, recoge una serie de medidas restrictivas y normas de uso para su conservación.

Entre estas medidas no se puede hacer un uso indiscriminado de su entorno, para no alterar la flora, la fauna ni el valor geológico de este espacio volcánico. Por eso, cada vez que se publica en redes sociales algún vídeo que no cumple con esta normativa, los usuarios empiezan a verter numerosas críticas.

La última publicación que ha 'levantado ampollas' es el vídeo de una bailarina de 'pole dance'.

Se llama Ada Bez y ha subido a su perfil de Instagram un vídeo artístico donde practica el baile en barra vertical, una disciplina deportiva que mezcla posturas de baile y yoga. El entorno escogido para su baile es el Parque Nacional del Teide. Esto ha desatado la indignación entre los usuarios con comentarios como "falta de respeto" de la bailarina hacia la naturaleza y un espacio protegido como el Teide.

No es la primera vez que el Parque Nacional del Teide se convierte en escenario de muchos influencers o simplemente usuarios de redes para inmortalizar un momento único. Se les ha visto, por ejemplo, saltarse zonas de acceso prohibido o hacer pintadas sobre rocas volcánicas de gran valor geológico.