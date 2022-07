Posponen el juicio a 28 inmigrantes acusados de secuestro y "ultraje" durante el salto a la valla de Melilla

El Tribunal de Apelación de Nador, en el noreste de Marruecos, ha decidido posponer al próximo 3 de agosto el juicio a 28 inmigrantes juzgados por su supuesta implicación en el salto masivo de la valla de la ciudad española de Melilla el pasado 24 de junio, donde murieron 23 personas.

Según han confirmado a EFE fuentes de la defensa, la corte ha retrasado la sesión tras aceptar la petición del abogado de la Policía que había reclamado más tiempo para solicitar el alegato, y para convocar a agentes heridos durante estos sucesos y que presentaron denuncias ante la Justicia.

Acusados de secuestro

A los emigrantes se les ha acusado de "facilitar y organizar la entrada y salida de personas extranjeras de forma clandestina desde Marruecos", de "aglomeración armada en la vía pública" y "ultraje a funcionarios públicos", entre otros delitos.

También se les ha culpado de secuestro y retención de agentes de las fuerzas públicas para usarlos posteriormente como rehenes, y de provocar un incendio en el bosque donde vivían los emigrantes. A su vez, se les ha acusado de propinar palizas y generar violencia contra los agentes marroquíes.

¿De quiénes se trataban?

Los acusados forman parte de un grupo total de 61 emigrantes, la mayoría de nacionalidad sudanesa, que fueron detenidos durante la tragedia de Melilla y trasladados ante la Justicia.

Asimismo, el pasado 19 de julio, el Juzgado de Primera Instancia de Nador condenó a once meses de cárcel a otros 33 emigrantes detenidos durante ese asalto de la valla de Melilla.

Los integrantes de este primer grupo fueron detenidos por "facilitar y organizar la entrada y salida de personas extranjeras de forma clandestina desde y hacia Marruecos", "aglomeración armada en la vía pública" y "ultraje a funcionarios públicos", entre otros.

La Unión Africana solicita una investigación

Los cuerpos de los migrantes fallecidos continúan en la penumbra del hospital de Nador y todavía no han sido enterrados. Allí se acumulan los cadáveres desde hace tres días y no disponen de sistemas de refrigeración por lo que los olores son ríspidos. Hasta la fecha las autoridades no han detallado si se les ha realizado algún tipo de prueba o autopsia. Moussa Maki Mahamat, presidente de la Comisión de la Unión Africana, se ha mostrado desconsolado y preocupado por los hechos y ha reclamado una "investigación inmediata sobre este asunto".